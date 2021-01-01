العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول من 2021

وكالات

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط حوالي 45 دولارا في الربع الأول من العام المقبل.

وأكد في تصريح صحفي، أن "العراق وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولارا للبرميل".

وأشار إلى "التزام العراق بمحددات منظمة أوبك وأوبك + في خفض إنتاج النفط"،

وبين أن "موضوع زيادة الإنتاج قابل للنقاش مع شركائنا في المنظمة بعد انتهاء المهلة المقررة بين دول أوبك وحلفائها".

وتابع وزير النفط العراقي، أن "إجمالي صادرات النفط الخام لشهر أكتوبر الحالي لا يزال مستقرا عند مليونين و600 ألف برميل يومي قياسي، وسيستمر عند هذا المستوى بموجب اتفاق أوبك بلس".