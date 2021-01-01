  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول من 2021

الأحد 11 أكتوبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول من 2021



وكالات

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط حوالي 45 دولارا في الربع الأول من العام المقبل.

وأكد في تصريح صحفي، أن "العراق وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولارا للبرميل".

وأشار إلى "التزام العراق بمحددات منظمة أوبك وأوبك + في خفض إنتاج النفط"،

وبين أن "موضوع زيادة الإنتاج قابل للنقاش مع شركائنا في المنظمة بعد انتهاء المهلة المقررة بين دول أوبك وحلفائها".

وتابع وزير النفط العراقي، أن "إجمالي صادرات النفط الخام لشهر أكتوبر الحالي لا يزال مستقرا عند مليونين و600 ألف برميل يومي قياسي، وسيستمر عند هذا المستوى بموجب اتفاق أوبك بلس".

#النفط #اسعار النفط #العراق #منظمة أوبك #أوبك بلس

الأكثر قراءة اليوم

أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

قائمة فتح وحماس المشتركة..حقيقة ام خيال؟ د. سفيان ابو زايدة

اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

حفاظًا على القدس وفتح.. حاتم عبد القادر يقدم اقتراحًا للجنة المركزية

حسنة

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...

الصحة بغزة: تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 47 حالة

معاريف تزعم: حماس تمر بأزمة كبيرة والصمت الحالي لن يدوم طويلا

نتنياهو يعقد اجتماعًا لبحث خطة الخروج التدريجي من الإغلاق