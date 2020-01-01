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تعرّف على سر إقامة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة في موعد مبكر

الأحد 11 أكتوبر 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على سر إقامة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة في موعد مبكر



وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، عن سر إقامة مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في موعد مبكر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه من المنتظر الإعلان عن الموعد النهائي للكلاسيكو ضمن باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موعد الكلاسيكو الأقرب يوم السبت 24 أكتوبر في الساعة الواحدة ظهرًا أو الرابعة عصرًا.

وأوضحت أن الأمر الأكيد أن المباراة ستقام في وضح النهار، كي يكون الموعد مناسبًا لجمهور الليجا في آسيا.

وقالت: "بات معتادًا في الليجا إقامة كلاسيكو الدور الأول في موعد مبكر، بينما تلعب مواجهة الدور الثاني ليلًا، في وقت الذروة للجمهور الإسباني".

موعد الكلاسيكو أثار جدلًا كبيرًا بين ريال مدريد وبرشلونة مؤخرًا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن موعد الكلاسيكو بالجولة السابعة عاد لإثارة الجدل في الليجا، رغم أنه لا يوجد له تاريخ محدد حتى الآن.

وسبق أن اعترض لاعبو ريال مدريد على موعد "كلاسيكو الليجا" في الموسم الماضي.

ويرجع السبب لمنح برشلونة فترة راحة أكبر من التي حصل عليها الميرنجي قبل المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع فرينكفاروزي المجري في دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، قبل خوض الكلاسيكو على نفس الاستاد.

أما ريال مدريد فسيلعب مع شاختار دونيتسك الأوكراني بالبطولة الأوروبية يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وستكون فترة الراحة الخاصة ببرشلونة قبل الكلاسيكو 86 ساعة، بينما سيحصل ريال مدريد على 64 ساعة فقط.

#الكلاسيكو #الريال #برشلونة #اسبانيا

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