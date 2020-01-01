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لاعب فلسطيني يحترف في الدوري الأردني

الأحد 11 أكتوبر 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب فلسطيني يحترف في الدوري الأردني



رام الله / سما /

أكد تامر حبش نجم المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة, انتقاله للوحدات الأردني للدفاع عن ألوانه في الموسم الجديد.

وذكر حبش أنه سيلعب مع الوحدات في البطولات الأردنية, عقب رحيله عن صفوف سرية رام الله مؤخرا, باختتام دوري السلة بالضفة المحتلة.

وبيّن أن نائل النمر عضو رابطة محبي نادي الوحدات في الإمارات, سيتكفل براتب عقده كاملا مع الفريق الأردني.

يشار إلى أن حبش يعدّ أحد أفضل لاعبي السلة في فلسطين, ويحمل الجنسية الأردنية, علما أن الموسم الجديد سينطلق في 22 أكتوبر الجاري عبر بطولة الكأس, على أن ينطلق الدوري في 15 نوفمبر المقبل.

#تامر حبش #كرة السلة

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