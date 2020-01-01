  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زوهار: كحول لفان لم يعد شريكا ويشكل خطرا على إسرائيل

الأحد 11 أكتوبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوهار: كحول لفان لم يعد شريكا ويشكل خطرا على إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

هاجم عضو الكنيست ميكي زوهار من (الليكود) اليوم (الأحد) حزب بيني غانتس كحول لفان، مدعيا أنه وافق على تشكيل حكومة مع القائمة المشتركة وأن ذلك يشكل خطرا على الدولة.
 
وقال زوهار وفق موقع "والا" العبري، "لم يعد كحول لفان شريكا بل يشكلا خطرا على الدولة".
 
وكتب على حسابه على تويتر "كحول لفان اتفق مع لبيد على تشكيل حكومة مع قائمتي بلد والمشتركة واتضح أنهم عادوا مرة أخرى إلى خيار أيمن عودة وأحمد الطيبي".
 
وأضاف: "كحول لفان لم يعد شريكا في التحالف ولكنهم يشكلون خطرًا على البلاد".
 
وتابع زوهار: "إنهم يستخدمون سلاحًا فارغًا ومستعدون للمخاطرة بنا جميعًا لمجرد أن استطلاعات الرأي تقول إنهم فشلوا".

الأكثر قراءة اليوم

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

شاهد.. من نشر مقطع فيديو هيا الشعيبي الخادش الإباحي ؟

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

قيادي بفتح: السلطة الفلسطينية على أبواب "فكفكة" بعض القضايا المالية ولن تزيد عن أسبوعين

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

شيكات الشؤون الاجتماعية

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

الصحة في غزة: تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 37 حالة

مفوض الاونروا : الوضع في غزة خطير وهناك من يبحث عن الطعام في القمامة

غزّة أمام ساعات حاسمة و إضراب الاسير الأخرس قد يفجّر التهدئة

هنية: لم يبقَ لعباس شيئا يراهن عليه بعد فشل اوسلو وهذا ما قاله عن دحلان ..