المؤسسات الخيرية بغزة : قدمنا مساعدات بقمية 2 مليون دولار لمواجهة كورونا

غزة / سما /

قال مدير تجمع المؤسسات الخيرية بغزة ايهاب الغصين ، بأن جهوداً كبيرة بذلت خلال أزمة فايروس كورونا لمساعدة الناس وتوفير احتياجاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات الاغاثية والأهلية لمساندة الجهات الحكومية ودعم جهودهم في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف الغصين في تصريحات اذاعية لصوت الاقصى انه منذ تفشي الفايروس داخل المجتمع أعطينا الأولوية في تقديم المساعدات للمحجورين والبيوت والمغلقة وأصحاب الأعمال اليومية، ورغم وجود أعداد كبيرة وقلة الامكانيات ألا أننا نجحنا نسبياً في مساعدة الناس.

وأردف : منذ تفشي الفايروس بالمجتمع قدمنا مساعدات بنحو 2 مليون دولار، منها مواد غذائية ومستلزمات أساسية للأسر المحجورة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد ان الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة بشكل عام، وشعبنا المحاصر يحتاج للكثير من الدعم، ولدينا غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لجمع قوائم المحجورين وايصال المساعدات لهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ولجان الطوارئ.

ودعا الجهات الاغاثية حول العالم بسرعة دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا التي تعاني منها دولاً كبيرة، ونقوم بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمقتدرة على حد سواء بالمناطق الموبوءة والمصنفة حمراء.

ورحب بكل شكوى واعتراض من المواطنين وهو أسلوب داعم لتصويب المسار، ونقوم بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ونتابع عن كثب أحوال الناس وندعمهم، وننسق مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية في تحديد قوائم المحجورين.