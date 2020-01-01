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الخليل: 1500 محل تجاري بينها أكثر من 512 مغلق بأمر عسكري احتلالي

الأحد 11 أكتوبر 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبدو إدريس "إن الخسائر في البلدة القديمة بالمدينة ضخمة جدا ولا يمكن احصاؤها بسبب فيروس كورونا، وتوقف السياحة، إلى جانب اجراءات الاحتلال التعسفية والعنصرية، وأعمال العربدة للمستوطنين".

وأوضح إدريس في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن نحو 1500 محل تجاري، بينها أكثر من 512 مغلق بأمر عسكري احتلالي ومحلات أخرى، نتيجة إغلاق بعض الممرات، والأزقة من قبل الاحتلال، ما يجعل الوضع المعيشي في المدينة صعبا للغاية.

وأكد بذل كافة الجهود للدفع بكافة الوسائل والسبل، لإقامة العديد من المشاريع والنشاطات، لعودة الحياة الاقتصادية بالخليل، وإنعاش البلدة القديمة.

#الاحتلال

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