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معاريف تزعم: حماس تمر بأزمة كبيرة والصمت الحالي لن يدوم طويلا

الأحد 11 أكتوبر 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف تزعم: حماس تمر بأزمة كبيرة والصمت الحالي لن يدوم طويلا



القدس المحتلة / سما /

 رجحت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأحد، "أن تعود حركة حماس لاستئناف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات غلاف غزة والتصعيد مجددا".

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن تلك المصادر زعمها "أن حماس تمر بأزمة كبيرة، وتتعرض لضغوط داخلية كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي للسكان وفيروس كورونا".

وتوقع مصدر أمني أنه في حال استئناف إطلاق البالونات، قد يتجدد إطلاق الصواريخ من غزة.

وأشار إلى أن "حماس تسعى مجددا لرفع مبلغ المنحة القطرية من خلال التصعيد من جديد، وهي سياسة متبعة مؤخرا لكن لا يمكن القبول بها".

ولفت إلى أن حالة الصمت الحالية لن تدوم طويلا.

#حماس #اسرائيل #غزة #فيروس كورونا #البالونات الحارقة

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