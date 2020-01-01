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سلطات الاحتلال تعلن عن تعديل حدود أراضٍ للاستيلاء عليها شرق بيت لحم

الأحد 11 أكتوبر 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تعديل حدود أراضٍ في قرية عرب التعامرة شرق بيت لحم، بهدف الاستيلاء عليها، لصالح توسيع مستوطنة "تقوع".

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأنه بموجب قرار سلطات الاحتلال سيتم الاستيلاء على عشرات الدونمات من: حوض طبيعي (٢) موقع فتورة، وقناني صقير، ورومان، والعرديات، والغزلان، وحوض طبيعي (٤) موقع مسطاح العنزيات، ووعر خريطون، وطواقي عين الناطوف، وشعب العين، وخلة صالح، من اراضي عرب التعامرة، بهدف توسيع حدود المستوطنة المذكورة. 

وأشار بريجية إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الأراضي مهلة ٤٥ يوما، من أجل الاعتراض على ذلك.

#الاحتلال

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