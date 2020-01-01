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إذاعة أردنية توقف برنامجا تهرّب من مناشدة لـ"أسيرة فلسطينية محررة"

الأحد 11 أكتوبر 2020 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة أردنية توقف برنامجا تهرّب من مناشدة لـ"أسيرة فلسطينية محررة"



رام الله / سما /

قالت إذاعة "ميلودي" المحلية الأردنية، إنها قررت إيقاف برنامج "علينا وعليك"، الذي أثار ضجة قبل أيام بعد قطعه اتصالا هاتفيا للأسيرة المحررة أحلام التميمي، خلال مناشدة إنسانية لإعادة زوجها الذي طلب منه مغادرة البلاد دون أسباب.

وقال مجلس إدارة الإذاعة في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إيقاف برنامج ’علينا وعليك‘ من تقديم جهاد أبو بيدر و معاذ العمري، الذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، وذلك نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء إتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الاتصال وحيثيات الأمر".

وأشار البيان إلى "دعم الإذاعة الكامل، لقضية الأسيرة المحررة منذ الأول وتبنيها للقضية، ولكافة قضايا الوطن" وفق وصفها، معربة عن "احترام جمهور الإذاعة ورأيه، الذي هو نبراس للعمل من خلال نيل رضاهم".

وفي السياق ذاته، أعلن راعي البرنامج، وهوأحد المطاعم والمقاهي في العاصمة الأردنية عمان، عن وقف رعايته.

وأوضح المطعم الراعي، موقفه عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، وأرفقه بوسم "أحلام التميمي صوتك عالي".


وكان مذيعا البرنامج، خلال توجيه المحررة أحلام التميمي مناشدة للعاهل الأردني، أقدما على قطع الاتصال، بذريعة عدم وضوح الصوت، وهو ما ظهر بمقطع مصور، عبر توجيه إشارات من قبل المذيعين لغرفة البث، وهو ما أثار موجة غضب في الشارع الأردني، أطلق من خلاله وسم "أحلام التميمي صوتك عالي".

وشهد الوسم تفاعلا كبيرا من قبل المغردين في الأردن، وطالبوا بإيقاف المذيعين عن العمل، ووصفوا ما قاموا به بـ"التصرف اللاأخلاقي" تجاه قضية إنسانية لأسيرة محررة.

يذكر أن السلطات الأردنية، طلبت من الأسير المحرر نزار التميمي، زوج أحلام التي تحمل الجنسية الأردنية، مغادرة البلاد، باعتباره شخصا "غير مرغوب فيه.

وناشدت أحلام السلطات الأردنية، إعادة زوجها إلى البلاد، وقالت خلال لقاءات مع إذاعة أردنية، إن نزار "لم يخالف القانون الأردني، وكان منشغلا بدراسته الجامعية، وحياته الأسريه فقط".

#الاردن #احلام التميمي #اذاعة

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