  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعقد اجتماعًا لبحث خطة الخروج التدريجي من الإغلاق

الأحد 11 أكتوبر 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعقد اجتماعًا لبحث خطة الخروج التدريجي من الإغلاق



القدس المحتلة / سما /

 يعقد ظهر اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لبحث الخطة التي ستناقش أمام "كابنيت الكورونا" يوم الثلاثاء المقبل للخروج من الإغلاق الكامل بشكل تدريجي.

وسيشارك بالاجتماع وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، ووزير الصحة بولي ادلشتاين، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ووزير العلوم يتسهار شاي ومسؤولين من وزارة الصحة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الهدف من الجلسة محاولة حسم الجدل بشأن توقيت البدء بمغادرة السكان للحجر الصحي من خلال رفع الإغلاق التدريجي.

وسيسعى نتنياهو خلال الجلسة إلى أن يبدأ تنفيذ الخطة التي أعلن عنها سابقا، بعد الثامن عشر من الشهر الجاري، من خلال فتح رياض الأطفال ودور الحضانة، والعمل في بعض القطاعات بدون استقبال الجمهور، على أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل فتح المدارس بشكل تدريجي من الصف الأول وحتى الرابع، وفي 15 من الشهر المقبل فتح المعابد وأماكن المبيت والمطاعم واستقبال الجمهور على أن يكون كل ذلك ضمن شروط صحية.

ووفقا للخطوط العريضة فسيكون هناك أسبوعان على الأقل بين كل مرحلة وأخرى، وفي حال لم ينخفض معدل الإصابات فسيكون هناك تأجيل لبعض المراحل.

وتسعى وزارة الصحة لخروج بطيء من الإغلاق منعًا للدخول في عملية إغلاق ثالثة.

فيما يسعى غانتس لتنفيذ الخطة بشكل فوري وتنفيذ خطة إغاثية بشكل أسرع، وهو ما يعارضه نتنياهو.

#نتنياهو #فيروس كورونا #الكابينت

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش بث مباشر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء الفلسطيني: ذاهبون نحو عرس وطني وانتخابات حرة وديمقراطية

"أبو مجاهد": لم نتلق أي رد بشأن مطلب الاسير الاخرس.. والوقت بدأ ينفد والمقاومة لن تصمت طويلاً..!

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

مدارس

التعليم بغزة ينفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين طلبة الثانوية العامة

وزيرة الصحة : تسجيل 3 حالات وفاة و 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف