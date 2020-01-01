شاهد: مطرب إسرائيلي يزور دبي بدعوة من أحد الأمراء

القدس المحتلة / سما /

يزور المغني الإسرائيلي عومر آدم دبي في هذه الأيام، بعد مرور أقل من شهر، على توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

وجاءت زيارة آدم بدعوة من أحد الأمراء يُدعى الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.

وزار المغني منزل الشيخ، وكنيسا تديره الجالية اليهودية في دبي، تزامنا مع عيد "بهجة التوراة" اليهودي، الذي احتفل به اليهود الجمعة وانتهى السبت.

ونُشر مقطع فيديو لآدم، وهو يقوم بطقوس دينية خاصة بهذا العيد في دبي. وقال آدم إنه في فترة العيد "يقوم كل منا بحسابات ذهنية بينه وبين الناس، وبينه وبين الله. وأنا اخترت أن أقابل شعبًا رائعًا يحب الشعب الإسرائيلي".

وتعليقا على الزيارة أضاف، "أفتخر بكوني سفيرا للموسيقى والفن في الإمارات، حيث الأمل في عالم أفضل، بلا حروب وبدون إرهاب". وتساءل الإعلام العبري عن إمكانية إحياء المطرب لحفلة في دبي.

وذكرت القناة الثانية عشر في التلفزيون الإسرائيلي، أن آدم سيقيم أول علاقاته في دبي، مما يشير إلى مستقبله التجاري والفني، في منطقة الإمارات.