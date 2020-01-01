قرقاش: وجود الجيش التركي في قطر عنصر من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة

ابو ظبي /سما/

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم السبت، إن وجود الجيش التركي في قطر هو عنصر من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفاد قرقاش بأن تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة.

وأضاف: "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".







وأكد أن "الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة".

وأوضح أن الوجود العسكري هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه.

وبين أن المنطقة لا تحتاج لحاميات إقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق.





