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بعد ضغوط من ترامب.. بومبيو يتعهد بالكشف عن رسائل هيلاري كلينتون

السبت 10 أكتوبر 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ضغوط من ترامب.. بومبيو يتعهد بالكشف عن رسائل هيلاري كلينتون



واشنطن /سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عزمه على الإفراج عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والتي تثبت سوء استخدامها السلطة.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الأمريكيون من رؤيتها.. نحن نقوم بذلك بأسرع ما يمكن. أعتقد تماما أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات".

وأضاف: "الرسائل الإلكترونية في وزارة الخارجية، لكننا لم نتمكن من إخراجها، وهو أمر محزن جدا في الحقيقة".

وأعرب الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي، عن استيائه لعدم نشر كلينتون الرسائل المحذوفة من بريدها الخاص، والتي قالت في عام 2015 إنها "كانت شخصية وخاصة".

ووجه انتقادات لاثنين من أقرب مساعديه هما بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة هاتفية مع "فوكس بيزنس"، طالب ترامب الوزيرين بأن يتصرفا في ما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

وقال: "على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل هيلاري كلينتون مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادما خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية". "RT"

#مايك بومبيو #الولايات المتحدة #هيلاري كلينتون #بريد كلينتون

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