"لأن بيبي وسارة ويائير لايريدون مظاهرات ".. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو والفساد الحكومي

وكالات

استمرت الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والفساد الحكومي الليلة (السبت) ، وبدأ المتظاهرون بالتجمع عند عشرات التقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه ، تركز المتظاهرون في تل أبيب في ساحة حبيمة ، ووصل متظاهرون في القدس بالقرب من منزل نتنياهو في بلفور. وتأتي التظاهرات في ظل قيود كورونا التي تسمح بالتجمعات حتى كيلومتر واحد من مكان الإقامة وفي كبسولات تصل إلى 20 شخصًا.

وأشار منظمو احتجاج العلم الأسود إلى أن هذا هو يوم السبت السادس عشر على التوالي للاحتجاج وهاجموا رئيس الوزراء يقولون "المواطنون الإسرائيليون مسجونون في منازلهم ، والحكومة تسحق الاقتصاد ، والمواطنون يتعرضون للإفلاس ويلقون بهم في نظام الرعاية الاجتماعية الذي انهار منذ فترة طويلة - وكل ذلك لأن بيبي وسارة وياير لا يريدون مظاهرات خارج منازلهم".