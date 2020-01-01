  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"لأن بيبي وسارة ويائير لايريدون مظاهرات ".. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو والفساد الحكومي

السبت 10 أكتوبر 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لأن بيبي وسارة ويائير لايريدون مظاهرات ".. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو والفساد الحكومي



وكالات

استمرت الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والفساد الحكومي الليلة (السبت) ، وبدأ المتظاهرون بالتجمع عند عشرات التقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه ، تركز المتظاهرون في تل أبيب في ساحة حبيمة ، ووصل متظاهرون في القدس بالقرب من منزل نتنياهو في بلفور. وتأتي التظاهرات في ظل قيود كورونا التي تسمح بالتجمعات حتى كيلومتر واحد من مكان الإقامة وفي كبسولات تصل إلى 20 شخصًا.

وأشار منظمو احتجاج العلم الأسود إلى أن هذا هو يوم السبت السادس عشر على التوالي للاحتجاج وهاجموا رئيس الوزراء يقولون "المواطنون الإسرائيليون مسجونون في منازلهم ، والحكومة تسحق الاقتصاد ، والمواطنون يتعرضون للإفلاس ويلقون بهم في نظام الرعاية الاجتماعية الذي انهار منذ فترة طويلة - وكل ذلك لأن بيبي وسارة وياير لا يريدون مظاهرات خارج منازلهم".

#اسرائيل #نتنياهو #مظاهرات #فسادحكومي

الأكثر قراءة اليوم

متى موعد نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر ؟

سبب وفاة الشاعر أحمد بن بله الحريزي

متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء

اسعار العملات مقابل الشيكل

فيديو.. رشا العبدالله تتصدر مزاد الإبل بمحافظة حفر الباطن

صور : عودة طلبة الثانوية العامة الى مدارسهم وسط إجراءات وقائية في غزة

بندر يغتسل ويفرك رأسة بصابونة إسرائيلية..عدلي صادق

الأخبار الرئيسية

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى قطاع غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة الفلسطينية عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

"امريكا لم تعد قوى عظمي".. مسؤول ايراني كبير: هناك الكثير من الاسرائيليين يرغبون بالتعاون مع ايران