اشتية: دعم بقيمة 1.2 مليون دولار لثلاث مستشفيات مقدسية عبر الصندوق العربي

القدس المحتلة / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، مع وفد من مستشفيات القدس المحتلة، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، تعزيز المستشفيات في القدس وحمايتها، ودورها المهم في مواجهة فيروس كورونا، خلال لقاء في مكتبه برام الله.

وأعلن رئيس الوزراء خلال الاجتماع، عن دعم قيمته مليون و200 ألف دولار، من الصندوق العربي في الكويت، بواقع 400 ألف دولار لكل من مستشفى المقاصد الخيرية، والأوغوستا فكتوريا (المطلع)، وسانت جون للعيون.

وقال اشتية: "نعتز بمستشفيات القدس كمؤسسات وطنية في العاصمة المحتلة، وسنبقى أوفياء لهذه المؤسسات التي إلى جانب أهميتها الوطنية والسياسية، تقدم خدمات صحية نوعية لكل أبناء فلسطين".

وتابع: "أينما كانت هناك فرصة لدعم مستشفيات القدس سنسعى لها سواء من خلال استمرار التحويلات الطبية لها، وجذب الدعم الخارجي ومساعدتها في معالجة بعض المشاكل الإدارية".

وتقدم مستشفى المقاصد بالشكر لرئيس الوزراء على رعايته لاتفاق يضمن حل الأزمة المالية لمستشفى المقاصد الخيرية، والتي كانت تهدد استمرار المستشفى، من خلال دعمه في الحصول على قرض بنكي بقيمة 50 مليون شيقل يوفر التمويل اللازم لعمل المستشفى ويرافقه برنامج إصلاحي لمنع تكرار الأزمة وتراكم الديون.

من جانبه، أكد الهدمي استمرار عمل اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء لدعم مستشفى المقاصد لاستدامة الحل على المستوى البعيد باتخاذ خطوات استراتيجية لضمان استقرار هذه المؤسسة الوطنية بالقدس.