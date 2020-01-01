  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اشتية: دعم بقيمة 1.2 مليون دولار لثلاث مستشفيات مقدسية عبر الصندوق العربي

السبت 10 أكتوبر 2020 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: دعم بقيمة 1.2 مليون دولار لثلاث مستشفيات مقدسية عبر الصندوق العربي



القدس المحتلة / سما /

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، مع وفد من مستشفيات القدس المحتلة، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، تعزيز المستشفيات في القدس وحمايتها، ودورها المهم في مواجهة فيروس كورونا، خلال لقاء في مكتبه برام الله.

وأعلن رئيس الوزراء خلال الاجتماع، عن دعم قيمته مليون و200 ألف دولار، من الصندوق العربي في الكويت، بواقع 400 ألف دولار لكل من مستشفى المقاصد الخيرية، والأوغوستا فكتوريا (المطلع)، وسانت جون للعيون.

وقال اشتية: "نعتز بمستشفيات القدس كمؤسسات وطنية في العاصمة المحتلة، وسنبقى أوفياء لهذه المؤسسات التي إلى جانب أهميتها الوطنية والسياسية، تقدم خدمات صحية نوعية لكل أبناء فلسطين".

وتابع: "أينما كانت هناك فرصة لدعم مستشفيات القدس سنسعى لها سواء من خلال استمرار التحويلات الطبية لها، وجذب الدعم الخارجي ومساعدتها في معالجة بعض المشاكل الإدارية".

وتقدم مستشفى المقاصد بالشكر لرئيس الوزراء على رعايته لاتفاق يضمن حل الأزمة المالية لمستشفى المقاصد الخيرية، والتي كانت تهدد استمرار المستشفى، من خلال دعمه في الحصول على قرض بنكي بقيمة 50 مليون شيقل يوفر التمويل اللازم لعمل المستشفى ويرافقه برنامج إصلاحي لمنع تكرار الأزمة وتراكم الديون.

من جانبه، أكد الهدمي استمرار عمل اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء لدعم مستشفى المقاصد لاستدامة الحل على المستوى البعيد باتخاذ خطوات استراتيجية لضمان استقرار هذه المؤسسة الوطنية بالقدس.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #مشافي القدس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الشاعر أحمد بن بله الحريزي

متى موعد نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر ؟

فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)

اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي

متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء

اسعار العملات مقابل الشيكل

صور : عودة طلبة الثانوية العامة الى مدارسهم وسط إجراءات وقائية في غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة الفلسطينية عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

"امريكا لم تعد قوى عظمي".. مسؤول ايراني كبير: هناك الكثير من الاسرائيليين يرغبون بالتعاون مع ايران

00

اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

مدرسة

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُحدد شرط الانتقال لتدريس المراحل التعليمية بالقطاع