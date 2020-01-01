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ايميلات هيلاري كلينتون الخاصة في السعودية كاملة

السبت 10 أكتوبر 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايميلات هيلاري كلينتون الخاصة في السعودية كاملة



واشنطن / سما

نشر كتاب سعوديون في وسائل التواصل الاجتماعي، جانب من ايميلات هيلاري كلينتون الخاص بالمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أنها تضمنت الحديث عن تفاصيل حول حياة المجتمع السعودي.

واستعرض الكاتب عايض آل سويدان المختص في شؤون الاقتصاد والطاقة على تويتر، جزءًا من ايميلات هيلاري كلينتون، في رسالة موجهة إليها من تشارلز دبليو السفير الأمريكي الحديث آنذاك في السعودية.

وجاء في نص رسالة السفير إلى كلينتون : "المجتمع السعودي هو الوحيد على هذا الكوكب الذي لم يخترقه الاستعمار الغربي ولم تخترق أي جيوش أوروبية، كما أن حدودها لم تُنتهك لا من المبشرين ولا من التجار".

ايميلات هيلاري كلينتون

أما السعودي عبدالله الدويس، فقد قال إن الذي يقرأ ايميلات هيلاري يلاحظ عدة نقاط، أولها أن السعودي قوية في مواقفها ولا يهمها أحد، ودافعت عن كل دولة عربية وتحمي شعبها بأي طريقة كانت.

وحسب الدويس، فإن الايميلات تشير إلى أن السعودية لا تنقاد وراء الحملات والشعارات، وأن كل حركات تجنيس المواليد ومكة حق المملكة، فيما قيادة المرأة والأمور المشابهة لذلك "كانت مُدبرة".

بدوره، كتب منذر آل مبارك : "بمناسبة ايميلات هيلاري تذكرت هذه التغريدات وكأنها تقرأ ما في الإيميلات"، منوها إلى أنها لم تحصل على إعجاب أو رتويت وكان يقال "تبالغون في الإخوان". وفقا له.

وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، قد وعدت برفع السرية والحماية عن البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، الأمر الذي تم تنفيذه خلال الساعات الماضية.

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