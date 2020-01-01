موعد مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة والقنوات الناقلة مباشر

لندن / سما

جدول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة والقنوات الناقلة بث مباشر من ملعب جوديسون بارك؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

وذكر الاتحاد أن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري يوم الأحد بتاريخ 17 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسودان وليبيا، والثانية عشرة لدى المغرب والجزائر وتونس.

وتنطلق إثارة مباراة ليفربول القادمة، عند الثانية والنصف مساءً لدى الكويت ولبنان والبحرين والسعودية والعراق والأردن وفلسطين وقطر، فيما تكون 3.30 في أبو ظبي ومسقط عاصمة سلطنة عمان.

وتأتي هذه المباراة المرتقبة بعد غياب بسبب التوقف الدولي؛ إثر مشاركة معظم لاعبي البريميرليغ مع منتخباتهم في مباراة ودية ورسمية سواء في قارة أوروبا أو أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا.

ويسعى ليفربول إلى تجاوز الخسارة المذلة أمام أستون فيلا الجولة الماضية بسبعة أهداف مقابل هدفين، في وقت ما زال المدرب يورغن كلوب يفتقد خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني المصاب بفيروس كورونا.

في المقابل، يحاول إيفرتون الذي لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة منذ بداية المسابقة، إلى مواصلة ذات السيناريو وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يمتلك 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام منافسه ليفربول.

وأوضحت أن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون هي بي إن سبورت، وذلك قبل إنطلاق لقاء تشيلسي وساوثهامتون، مانشستر سيتي ضد آرسنال، نيوكاسيل يونايتد أمام مانشستر يونايتد في الدوري.