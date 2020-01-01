  1. الرئيسية
  2. الرياضة

في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة والقنوات الناقلة مباشر

السبت 10 أكتوبر 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة والقنوات الناقلة مباشر



لندن / سما

جدول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة والقنوات الناقلة بث مباشر من ملعب جوديسون بارك؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

وذكر الاتحاد أن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري يوم الأحد بتاريخ 17 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسودان وليبيا، والثانية عشرة لدى المغرب والجزائر وتونس.

وتنطلق إثارة مباراة ليفربول القادمة، عند الثانية والنصف مساءً لدى الكويت ولبنان والبحرين والسعودية والعراق والأردن وفلسطين وقطر، فيما تكون 3.30 في أبو ظبي ومسقط عاصمة سلطنة عمان.

وتأتي هذه المباراة المرتقبة بعد غياب بسبب التوقف الدولي؛ إثر مشاركة معظم لاعبي البريميرليغ مع منتخباتهم في مباراة ودية ورسمية سواء في قارة أوروبا أو أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا.

ويسعى ليفربول إلى تجاوز الخسارة المذلة أمام أستون فيلا الجولة الماضية بسبعة أهداف مقابل هدفين، في وقت ما زال المدرب يورغن كلوب يفتقد خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني المصاب بفيروس كورونا.

في المقابل، يحاول إيفرتون الذي لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة منذ بداية المسابقة، إلى مواصلة ذات السيناريو وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يمتلك 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام منافسه ليفربول.

وأوضحت أن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون هي بي إن سبورت، وذلك قبل إنطلاق لقاء تشيلسي وساوثهامتون، مانشستر سيتي ضد آرسنال، نيوكاسيل يونايتد أمام مانشستر يونايتد في الدوري.

#ليفربول #إيفرتون #مباراة ليفربول القادمة #مباراة ليفربول وإيفرتون #موعد مباراة ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الشاعر أحمد بن بله الحريزي

فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)

اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي

متى موعد نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر ؟

متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء

اسعار العملات مقابل الشيكل

صور : عودة طلبة الثانوية العامة الى مدارسهم وسط إجراءات وقائية في غزة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: لهذا تنازلت السلطة الفلسطينية عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

"امريكا لم تعد قوى عظمي".. مسؤول ايراني كبير: هناك الكثير من الاسرائيليين يرغبون بالتعاون مع ايران

00

اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

مدرسة

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُحدد شرط الانتقال لتدريس المراحل التعليمية بالقطاع

الصحة : 11 حالة وفاة و 281 اصابة جديدة بفيروس كورونا و318 حالة تعافٍ