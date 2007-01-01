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ايغا شفيونتيك تفوز علي صوفيا كينن في نهائي "رولان غاروس" لتصبح أول بولندية تحرز لقب بطولة كبرى

السبت 10 أكتوبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايغا شفيونتيك تفوز علي صوفيا كينن في نهائي "رولان غاروس" لتصبح أول بولندية تحرز لقب بطولة كبرى



وكالات

أصبحت إيغا شفيونتيك اليوم، السبت، أول بولندية تحرز لقب بطولة كبرى في التنس بعد فوزها على الأميركية صوفيا كنين (المصنفة رابعة) التي بدت مرهقة جسدياً، بمجموعتين لصفر (6-4 و6-1).

وكانت شفيونتيك مصنفة 54 عالمياً وهي تبلغ 19 عاماً من العمر وأدت مباراة ممتازة، وستصبح المصنفة 17 عالمياً بدءاً من يوم الإثنين المقبل.

 

وأصبحت شفيونتيك ثاني لاعبة فقط غير مصنفة تفوز بلقب رولان غاروس بعد اللاتفية يلينا أوستابنكو عام 2017، وأول لاعبة تتوج باللقب من دون أن تخسر أي مجموعة في البطولة منذ البلجيكية جوستين هينان عام 2007.

#رولان غاروس #بولندا #أمريكا #فرنسا #فيليب شاترير #التنس

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