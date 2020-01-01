اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

القدس المحتلة /سما/

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يبدو أن غيابه لعدة شهور، كان مثمرًا بعد إعلان كوريا الشمالية عن صاروخها الجديد.



وأضافت القناة: "يقدم العرض العسكري السنوي لكوريا الشمالية لمحة عن التطورات الجديدة لمهندسي الزعيم كيم، فهذه المرة صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يقدر الخبراء في الغرب أن مداه يبلغ 13000 كم، يغطي معظم الولايات المتحدة".



وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قالت، في وقت سابق، إن بيونغ يانغ أظهرت إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن قوة بلاده العسكرية غير موجهة ضد دول محددة.

وفي كلمة ألقاها أثناء العرض العسكري في بيونغ يانغ إحياء للذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، قال كيم: "إن ما لدينا من قوة ردع متوفرة تسمح بمواجهة جميع التهديدات"، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل جهودها لتعزيز إمكانات البلاد في الردع العسكري.

مع ذلك، فقد شدد زعيم الدولة على أن قوة كوريا الشمالية غير موجهة ضد أي طرف محدد.









