وزيرة إسرائيلية صارخة بوجه نجم كروي سابق: اعتذر أمام "الليكود" وإلا لن تدرب منتخبنا الوطني

القدس المحتلة /سما/

حذرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف نجم كرة القدم السابق إيال بيركوفيش من أنه لن يتمكن من تولي منصب مدرب المنتخب الوطني ما لم يعتذر عن انتقاداته الحادة بحق حزب "الليكود".

وأعربت ريغيف، أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني يقدمه بيركوفيش على القناة الـ12، عن غضبها إزاء وصفه "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه منظمة إجرامية.

وطالبت الوزيرة، خلال جدل حاد اندلع خلال البرنامج، اللاعب الكروي السابق بالاعتذار أمام ناخبي "الليكود" الذين يقدر عددهم بـ1.5 مليون نسمة، وصرخت على بيركوفيش: "ما لم تعتذر أمام أعضاء "الليكود" لن تدرب أبدا المنتخب الوطني الإسرائيلي".

ورد بيركوفيش على هذا الهجوم بالقول إنه لم يقصد بكلامه ناخبي "الليكود" بل رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه فقط.