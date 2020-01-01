استمرار موجة الحرائق في إسرائيل واجلاء ا!لاف السكان الى الفنادق

القدس المحتلة / سما /

أدى الحريق الكبير الذي اندلع في الاحراش القريبة من "نوف هجليل" في الجليل إلى احتراق أكثر من 20 منزلا، فيما تواصل فرق الإطفاء السيطرة على النيران.

وأدت النيران التي اندلعت أمس إلى اجلاء 5000 من سكان "نوف هجليل"، عاد غالبيتهم اليوم إلى منازلهم، في حين نقل الذين فقدوا مأواهم إلى الفنادق.

وعملت قوات الاطفاء طوال الليل على اطفاء الحرائق في المكان وتم استدعاء مروحيات خاصة شاركت في عملية الاطفاء.

وعملت قوات الاطفاء امس على اطفاء 250 حريقا في انحاء اسرائيل، وقال مفوض سلطات الاطفاء في تصريح اعلامي ان "هناك شبهات ان سبب اشتعال جزء من الحرائق عامل بشري".

جاءت هذه الحرائق بالتزامن مع موجة الحر الشديدة وارتفاع درجة الحرارة عن معدلها.