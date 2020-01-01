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"سيتم تخصيص واحدة لكل مقاتل".. شاهد: الكشف عن حوامة إسرائيلية جديدة.. اليك تفاصيلها

السبت 10 أكتوبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سيتم تخصيص واحدة لكل مقاتل".. شاهد: الكشف عن حوامة إسرائيلية جديدة.. اليك تفاصيلها



القدس المحتلة /سما/

كشف المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، عن إضافة حوامة جديدة في الجيش الإسرائيلي، حيث سيتم تخصيص حوامة لكل مقاتل.

وأوضح نير دفوري أن الحوامة الجديدة من مواصفاتها أنها خفيفة، سريعة، ورخيصة الثمن، وتحلق في الجو لأكثر من ساعة.

ويرى مراسل القناة العبرية أنه من شأن الحوامة تغيير العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن كل مقاتل بسيط يستطيع إطلاقها بشكل شخصي لتمنحه المعلومات الاستخباراتية في الميدان، وتقدم صورة للوضع الاستخباراتي في الميدان للقوات.

وأوضح نير دفوري أنه يتم إطلاق الحوامة بسهولة من كبسولة خفيفة يحملها المقاتل، أو عبر المدرعات أو الطائرات غير المأهولة أوالقطع البحرية.

#حوامة #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل

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