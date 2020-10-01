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حبيب يرد على سؤال منظمة UFC للفنون القتالية إن كان سيبقى بطلا

السبت 10 أكتوبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبيب يرد على سؤال منظمة UFC للفنون القتالية إن كان سيبقى بطلا



انستغرام

تساءلت منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة عما إذا كان المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف سيظل بطل الوزن الخفيف بعد نزاله المرتقب أمام الأمريكي جاستن غايتجي في 24 أكتوبر الجاري.

ونشرت المنظمة على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة لحبيب وهو يقوم بتمرين الجري ضمن تحضيراته للنزال الرئيسي، والمقرر إقامته في الـ24 من أكتوبر ضمن دورة "UFC 254"، في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلقت UFC على الصورة:" العمل الجاد لا ينام أبدا هل سيبقى البطل على عرشه؟".

ورد حبيب البالغ 31 عاما ضمن التعليقات على المنشور، بقوله:"إن شاء الله".

حبيب يرد على سؤال UFC إن كان سيبقى بطلا

ويحتفظ حبيب، البطل الحالي لمنظمة UFC بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

#منظمة UFC #حبيب نور محمدوف #روسيا #انستغرام

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