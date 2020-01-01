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الاستخبارات العراقية تعتقل شخصين مجدا نظام صدام حسين

السبت 10 أكتوبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات العراقية تعتقل شخصين مجدا نظام صدام حسين



وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، اعتقال شخصين "مجدا" نظام صدام حسين و"روجا للعنف الطائفي".

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت بعملية استخباراتية دقيقة وبعد مرور ساعتين من وقوع الحدث، من إلقاء القبض على متهمين في منطقة الدورة ببغداد يروجون للعنف الطائفي وتمجيد للنظام البائد من خلال كتابة عبارات على مساجد ومدارس أحد أحياء منطقة الدورة ببغداد".

وأضاف، أن "المتهمين اعترفا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهما بجريمتهما النكراء والغرض من ذلك هو لتأجيج الوضع في المنطقة".

وبحسب البيان، تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

#صدام حسين #العراق #بغداد

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