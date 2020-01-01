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صور .. علاء مبارك يرد على أفيخاي أدرعي :"تصدق دمك خفيف"

السبت 10 أكتوبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور .. علاء مبارك يرد على أفيخاي أدرعي :"تصدق دمك خفيف"



القاهرة / وكالات /

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي زعم فيها أن إسرائيل حققت انتصارا عسكريا في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال أدرعي في تغريدته "إذًا، حرب يوم الغفران أو حرب أكتوبر بدأت بمفاجأة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن أعظم إنجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة مع التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل وأعظم دولة عربية"، واضعا رمزا تعبيريا لعلم جمهورية مصر العربية.

ورد علاء مبارك على أدرعي في تغريدة قال فيها بالعامية المصرية: "تصدق دمك خفيف نصر عسكري إسرائيلي، أنت مصدق نفسك، هي بدأت بمفاجأة فعلاً وانتهت بفاجأة أكبر وصدمة بالنسبة للعدو الإسرائيلي بس أنت مش واخد بالك".

وكان علاء مبارك، قد تحدث عن والده في أول ذكرى لحرب أكتوبر بعد وفاته في شهر فبراير/ شباط، وشارك علاء مبارك مقطعا مصورا من كلمة ألقاها والده في أحد احتفالات حرب أكتوبر، وغرد معها:

"الراحلون وإن طال الغيابُ بهِم باقون في القلب ما غابوا ولا رحلوا... اللهم اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه واجعله من أهل الجنة يارب".

وتابع: "تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة ولكل شهداء الوطن في ذكرى انتصارات أكتوبر، حفظ الله مصر من كل سوء".

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