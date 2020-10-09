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مدير سابق لـ”CIA”: ترامب وكوشنر سمحا بقتل خاشقجي (فيديو)

السبت 10 أكتوبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير سابق لـ”CIA”: ترامب وكوشنر سمحا بقتل خاشقجي (فيديو)



وكالات

 

قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، ومسؤولي البيت الأبيض، سمحوا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بارتكاب جريمة قتل جمال خاشقجي.

وخلال مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأمريكية، قال برينان: “هناك علاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، ويجب أن تتواصل لأجل المصالح الاستراتيجية الأمريكية، لكن في المقابل علينا محاسبة السعوديين وغيرهم على أي نوع من الفظائع المرتكبة ضد حقوق الإنسان”.


وأضاف: “مع الأسف، ترامب وكوشنر منحا ابن سلمان تصريحات لتقطيع جمال خاشقجي”. وتابع: “ابن سلمان حاكم متسلط قتل وعذب الكثير من السعوديين بمن فيهم ناشطات، وعند سؤال ترامب الذي تجاهل كل هذا لماذا فعل ذلك أجاب ببساطة: المال”.


وبشأن تصديق ترامب، لما خلصت إليه “سي آي إيه”، من أن ابن سلمان يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي، قال برينان: “بالتأكيد، انا عشت في السعودية 5 أعوام، ولا يمكن لجريمة كهذه أن تحدث دون التصريح بها من أعلى موقع في السلطة، لا أعتقد أن الملك سلمان يقدم على هذا، لكن ابنه يسيطر على أجهزة المخابرات، وهذا يعرفه ترامب جيدا، ويواصل السماح لهؤلاء المتسلطين بفعل أشياء مروعة، بل يشجعها بكلمات وأفعال”

#المخابرات الامريكية #ترامب #جاريد كوشنر #محمد بن سلمان #جمال خاشقجي #جون برينان #الولايات المتحدة الأمريكية #السعودية #العاهل السعودي

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