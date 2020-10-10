  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء

السبت 10 أكتوبر 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء



وكالات

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة غير لائقة في مقابلة إذاعية بثت على الهواء تحدث خلالها عن إيران و"إرهابيين مثل حماس"، وموجها تحذيرا جديدا إلى إيران.

ونقل موقع "بوليتيكو" اليوم السبت عن ترامب تحذيره إيران، في حوار مع المذيع المحافظ ليمبو راش، من العبث بالولايات المتحدة (وذلك باستخدام كلمة غير لائقة تعني ممارسة الجنس)، قائلا: "إذا فعلتم أي شيء سيء بحقنا فإننا سنفعل لكم ما لم يتم فعله من قبل".

ودافع ترامب عن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، مشددا على أن الضغط المكثف الذي تمارسه إدارته على الجمهورية الإسلامية يحول دون دعمها لـ"تنظيمات إرهابية مثل حماس".

وتحظر لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية استخدام العبارات غير اللائقة في البث طيلة ساعات النهار كي لا يسمعها الأطفال.

#ترامب #ايران #حماس #امريكا #تهديد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)

حسين الشيخ يوضح حقيقة الانباء حول توسّط قطر في قضية أموال الضرائب لدى "إسرائيل"

صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

نتنياهو يتابع حرائق اسرائيل ويدرس طلب التدخل الدولي

شاهد: حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع الخارجية الروسية بموسكو

رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها

لبنان: 11 وفاة و1426 إصابة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

منظمة الجبهة الشعبية تعلن حالة الطوارئ في صفوف أفرادها داخل سجون الاحتلال

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 45 حالة

1

صور : عودة طلبة الثانوية العامة الى مدارسهم وسط إجراءات وقائية في غزة

اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي

كيف بدت مسيرة إسرائيل تجاه الاستيطان في الضفة الغربية من “أوسلو” حتى الآن؟