متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء

وكالات

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة غير لائقة في مقابلة إذاعية بثت على الهواء تحدث خلالها عن إيران و"إرهابيين مثل حماس"، وموجها تحذيرا جديدا إلى إيران.

ونقل موقع "بوليتيكو" اليوم السبت عن ترامب تحذيره إيران، في حوار مع المذيع المحافظ ليمبو راش، من العبث بالولايات المتحدة (وذلك باستخدام كلمة غير لائقة تعني ممارسة الجنس)، قائلا: "إذا فعلتم أي شيء سيء بحقنا فإننا سنفعل لكم ما لم يتم فعله من قبل".

ودافع ترامب عن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، مشددا على أن الضغط المكثف الذي تمارسه إدارته على الجمهورية الإسلامية يحول دون دعمها لـ"تنظيمات إرهابية مثل حماس".

وتحظر لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية استخدام العبارات غير اللائقة في البث طيلة ساعات النهار كي لا يسمعها الأطفال.