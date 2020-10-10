  1. الرئيسية
  2. الرياضة

النهائي المرتقب بين رافائيل نادال ونوفاك جوكوفيتش في "رولان غاروس"

السبت 10 أكتوبر 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النهائي المرتقب بين رافائيل نادال ونوفاك جوكوفيتش في "رولان غاروس"



وكالات

فاز نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياعلى اليوناني صاحب الضربات القوية ستيفانوس تيتيباس، بالفوز عليه 6-3 و6-2 و5-7 و4-6 و6-1، في مباراة مثيرة، الجمعة، ليصعد لنهائي بطولة "رولان غاروس" للتنس.

وسيلتقي اللاعب الصربي الإسباني رافائيل نادال الفائز باللقب 12 مرة، في مواجهة أخرى يترقبها عشاق اللعبة، الأحد، حيث يسعى نادال أيضا لمعادلة رقم روجر فيدرر القياسي البالغ 20 لقبا في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وقال جوكوفيتش في مقابلة بالملعب: "نادال المرشح الأبرز هنا. رولان غاروس مملكته مع كل الألقاب التي فاز بها، لكني فزت عليه هنا في دور الثمانية في 2015".

 

وتابع: "أتمنى تكرار هذا الأمر، لكن يتعين أن أكون في أفضل حالاتي. ربما يكون من أصعب التحديات في عالم التنس مقابلة نادال في رولان غاروس. أتطلع لهذه المباراة وأنا سعيد جدا ببلوغ النهائي ومتحمس للفوز".

 

واتت فرصة لجوكوفيتش  لحسم المباراة في المجموعة الثالثة، لكن تيتيباس البالغ من العمر 22 عاما انتفض بشكل رائع ليعادل نتيجة المباراة بمجموعتين لمثلهما.

وخارت قوى تيتيباس المصنف الخامس في المجموعة الحاسمة، لكنه أنقذ نقطة أخرى لخسارة المباراة قبل أن يحسم جوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاما الانتصار بعد 3 ساعات و54 دقيقة من اللعب على ملعب "فيليب شاترييه".

وصعد اللاعب الصربي إلى نهائي بطولة كبرى للمرة 27 في مسيرته، حيث سيلتقي نادال للمرة التاسعة في نهائي بطولة كبرى و56 إجمالا.

وفي حال انتصاره سيحصل على لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى، بينما سيعادل نادال حال فوزه رقم فيدرر القياسي

#نوفاك دجوكوفيتش #رافائيل نادال #فرنسا #رولان غاروس #فيليب شاترير #بطولة التنس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)

حسين الشيخ يوضح حقيقة الانباء حول توسّط قطر في قضية أموال الضرائب لدى "إسرائيل"

صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

نتنياهو يتابع حرائق اسرائيل ويدرس طلب التدخل الدولي

شاهد: حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع الخارجية الروسية بموسكو

رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها

35 ألف مضرب حشرات بِيعتْ خلال ساعات..استغلال خصوم ترامب الحشرة التي نزلت علي رأس بنس

الأخبار الرئيسية

متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء

منظمة الجبهة الشعبية تعلن حالة الطوارئ في صفوف أفرادها داخل سجون الاحتلال

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 45 حالة

1

صور : عودة طلبة الثانوية العامة الى مدارسهم وسط إجراءات وقائية في غزة

اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي