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لماذا تاريخ 10-10-2020 مميزا؟

السبت 10 أكتوبر 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تاريخ 10-10-2020 مميزا؟



وكالات

مع بقاء 83 يوما فقط في عام 2020، يرى خبراء الأعداد أن رقم اليوم السبت 10-10-2020، يمكن أن يكون بداية جديدة.

ويقول عالم الأرقام، شرادها سالا لصحيفة "خليج تايمز" الناطقة بالإنجليزية إن اليوم العاشر من أكتوبر يفتح بوابة قوية للطاقة، ويساعد على اتخاذ خطوة في اتجاه جديد.

وتوقع أن يكون هناك تحول فلكي ضخم، فالأرقام واحد واثنين، هي أرقام قوية في الرسم البياني، ويترافق ذلك مع طاقة في الشمس والقمر.

وأوضح أنه في حال أضفيت كل الأرقام في هذا التاريخ، فيصل الإجمالي إلى 6، وهو ما يمثل طاقة كوكب الزهرة، وهذا ما يؤثر على عمل الأشخاص وأموالهم، وذلك فقد يشعر الناس بحدوث تغير كبير.

وعدديا، تتكرر الأرقام مرتين وتجعلها قوية جدا، مما يعزز الأمر أن تاريخ اليوم يأتي في السبت الذي تحكمه قوة كوكب زحل.

وقال إن هذه العوامل كلها مجتمعة تجعل من تاريخ 10 أكتوبر 2020، مرشحا لكتابة بدايات جديدة.

وأضاف أن السبت مفيد بشكل خاص لأولئك الذين لديهم خطط لبدء عمل تجاري جديد أو مشروع إبداعي أو شراء سيارة جديدة أو إجراء أي عملية شراء جديدة.

لكنه حذر من أنه لا يعد يوما محبذا للزواج، غير أنه يوصي بالكثير من الولادات في هذا التاريخ، وخاصة الأشخاص الذين يخضعون لعملية ولادة قيصرية.

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