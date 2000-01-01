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"سنرد بطريقة لن تتوقعوها".. ترامب يوجه تهديدا قويا إلى إيران

السبت 10 أكتوبر 2020 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سنرد بطريقة لن تتوقعوها".. ترامب يوجه تهديدا قويا إلى إيران



وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الجمعه، رسالة إلى إيران، محذرا إياها من "التلاعب بالولايات المتحدة الأمريكية".

وخلال مقابلة إذاعية مباشرة، قال ترامب، "إذا قامت إيران بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل"، متوقعا أن تبرم إيران اتفاقا نوويا جديدا مع الولايات المتحدة إذا فاز في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال: "إذا فزت، سيكون لدينا صفقة كبيرة مع إيران في غضون شهر واحد". وأضاف: "وهم يعرفون أنهم إذا فعلوا أي شيء ضدنا، فسوف يدفعون الثمن ألف ضعف".

​وكان الرئيس الأمريكي، مؤخرا، قال إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة. وقال في تغريدات على موقع تويتر: "وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة".

#ترامب #ايران #امريكا

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