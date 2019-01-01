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كورونا عالميا : أكثر من 36.6 مليون مصاب والوفيات مليون و62428

السبت 10 أكتوبر 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا : أكثر من 36.6 مليون مصاب والوفيات مليون و62428



وكالات

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 36.6 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليون و62428 حالة.

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و633598 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 212819.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و906151 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 106490.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و28444 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات فيها 148957 في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين إذ سجلت مليونا و272238 إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22257 حالة.

المصدر: "رويترز"

#فيروس كورونا #اصابات

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