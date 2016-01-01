الإعدام لـ"سفاح النساء" في نيجيريا.. هكذا كان يَقتل

وكالات

قضت محكمة نيجيرية بالإعدام، على شخص يبلغ الأربعين من عمره، متهم بقتل 9 نساء، في مدينة بورت هاركورت، خلال مدة قصيرة العام الماضي.



وقال القاضي أدولفوس إينيبيلي؛ إن المتهم سيعدم شنقا حتى الموت.



وأحكام الإعدام ليست شائعة في نيجيريا، وقد نفذت آخر 3 أحكام في عام 2016. وقد نجت إحدى الضحايا، لكنها لم تدل بشهادتها في المحكمة.



وأشارت التحقيقات إلى أن أغلب الضحايا اللواتي قتلن على يد "سفاح النساء"، كن من بائعات الهوى.



ولفتت السلطات إلى أن القاتل مارس الجنس مع جميع ضحاياه، ثم قام بربط أطرافهن من المعاصم والأقدام، بواسطة ملاءات الغرف الفندقية التي ارتكب فيها جرائمه، قبل خنقهن.



وكشف السفاح، بعد ممارسته الجنس مع إحدى الضحايا، عقب ربطها بالطريقة المعتادة لتنفيذ عملياته، لكن صراخها واستغاثتها قبل قلتها، دفعته للهروب قبل أن تصل النجدة إليها.