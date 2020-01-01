  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

السبت 10 أكتوبر 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحدود 6 درجات



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)

حسين الشيخ يوضح حقيقة الانباء حول توسّط قطر في قضية أموال الضرائب لدى "إسرائيل"

صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

كاتب تونسي : آلاف الساسة العرب أعضاء في الحركة الماسونية العالمية

نتنياهو يتابع حرائق اسرائيل ويدرس طلب التدخل الدولي

أبو مرزوق: وفد من حماس يجري محادثات بموسكو ترتكز على ثلاثة محاور

مجدلاني يطلب تسليم كشوفات أسماء الشؤون للمالية لبدء الصرف للعائلات الفقيرة

الأخبار الرئيسية

1

غزة : عودة طلبة الثانوية العامة الى مدارسهم وسط إجراءات وقائية

اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي

كيف بدت مسيرة إسرائيل تجاه الاستيطان في الضفة الغربية من “أوسلو” حتى الآن؟

هآرتس: هكذا يقرر الجيش الإسرائيلي تحويل قرية فلسطينية بكامل سكانها لمنطقة تدريب عسكري

9

شاهد: حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع الخارجية الروسية بموسكو