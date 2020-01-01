فيديو: رشا العبدالله تتصدر مزاد الإبل بمحافظة حفر الباطن

الرياض / سما

تصدرت رشا العبدالله مشهورة سناب شات في السعودية، اليوم السبت، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت كامرأة وحيدة في مزاد الإبل العلني للرجال بمحافظة الباطن.

ونشر مغردون، فيديو رشا العبدالله أثناء قيامها بالتصوير في مزاد الإبل بالباطن، فيما وقعت ملاسنة كلامية بينها وأحد الرجال المشاركين في هذا المزاد، ما أثار مواقع التواصل.

وتفاعل المغردون مع فيديو رشا العبدالله، إذ انقسموا بين مؤيد لمشاركتها في مزاد الإبل، وآخرين معارضين بشدة؛ بادعاء أن مثل هذه المزادات لا يحضرها إلا الرجال كما جرت العادة.

وكتب ولد الدياحين على تويتر : "أشوفها كفو وبنت رجال تبيع وتشتري ومسترة، لكن الغريب في الموضوع ما للفسويات أي تعليق الظاهر مو هذا اللي يبون ما تشوفهم ينبحون إلا في مواضيع الوضاعة والشذوذ".

بدورها، قالت غيم العتيبي : "هذه بكامل قواها العقلية!! حاطة ميكب عدسات تصوير بفلاش في عز القايلة؟ جد من يبي الشهرة مصخر نفسه تقدر تشارك وتحط لها واحد يشرف عليها مو وجودها حول الرجال منظر قبيح!".

وعقب ناشط يدعى البرنس قائلا : "إذا ماتت الغيرة عند الرجال، انعدم الحياء عند النساء. بخس على الرياجيل الذين في المزاد والله ما خليها تطب سوق الإبل لأخذها على الصدام. مكانك في البيت محشومة ومعززة ومكرمة وما عندنا بنات يبيعين ويشترين مع الرجال".

من جهتها، قالت عفيف بنت نجد : "خديجة رضي الله عنها كانت راعية مال ولا نزلت بين الرجال بالمنظر هذا بل وكلت خير خلق الله على حلالها والإسلام ظهر قوي للمرأة فلا تركن المرأة لظهر اللكزس وتطمر بين ذا الجموع من الرجال لو معها مال قارون".