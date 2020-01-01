حقيقة خبر وفاة سواغ مان مغني الراب التونسي في السجن

تونس / سما

كشفت مصادر رسمية، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، عن حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول وفاة سواغ مان مغني الراب المشهور أثناء مكوثة داخل سجن المرناقية.

وأكد طبيب المغني التونسي المشهور في تصريح صحفي أن التقارير التي تتحدث عن وفاة سواغ مان غير دقيقة، لافتا إلى أنه أجرى إتصالات مع الهيئة العامة للسجون للتأكد من مدى صدقها.

وحسب الطبيب، فإن كل ما جرى تناقله حول وفاة سواغ مان شائعات لا أساس لها من الصحة وفق المعلومات التي حصل عليها من إدارة السجون، داعيا النشطاء إلى تسقي الأخبار من مصادرها.

ويوم 30 أبريل / نيسان العام الماضي، صدر قرار قضائي في تونس، بمنع المغني سواغ مان من مغادرة البلاد والتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته؛ بتهمة تورطه بجرائم غسيل أموال وتحايل غير مشروع.

ويحمل سواغ مان الجنسية الفرنسية إلى جانب التونسية التي نشأ فيها، علما أن والده برازيلي لكن والدته من تونس، ويتنقل لإحياء حفلات ما بين دول المغرب العربي وأوروبا منذ سنوات طويلة.

وينفي الفنان سواغ مان جميع التهم الموجهة إليه بشأن تورطه في جريمة غسيل الأموال والإرهاب، إذ أكد في تصريح أخير له أن أمواله ملك خاص به وحصدها من تعبه وعمله في المجال الفني.

ولا تعتبر وفاة سواغ مان الشائعة الأولى التي تخرج بحقه العام الحالي، حيث كان الناشطون قد تداولوا أخرى تحدثوا فيها عن محاولته الانتحار داخل محبسه قبل أن يتم نفيها من قبل محاميه مهدي لوزي.