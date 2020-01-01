حقيقة اعتزال حسين عبدالغني لاعب الأهلي السعودي

الرياض / سما

كشف حسين عبد الغني نجم الأهلي السعودي، يوم الجمعة، حقيقة التقارير التي تتحدث عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في أعقاب خروجه من حسابات المدير الفني للفريق فلادان ميليوفيتش.

وأكد عبد الغني في تصريح صحفي عدم صحة ما يتم تداوله بهذا الشأن، لافتا إلى أنه لم يفكر بعد في الاعتزال، ولم يتوصل إلى قرار نهائي بخصوص الاستمرار في الملاعب الموسم القادم أو التوقف.

واستغرب عبد الغني، تغيير مدربي الأهلي بشكل متواصل، ما أثر على فريق كرة القدم الأول بالنادي سلبيا، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى فترة زمنية للتفكير في مستقبله الكروي خلال الأسابيع القريبة القادمة.

وانضم حسين عبدالغني إلى صفوف الأهلي الموسم الماضي بعد أداءً مميز مع فريق أحد المنافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، لكن كان لتقدمه في العمر وتغيير المدربين أثرا سلبيا.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع الجول السعودي على تويتر بأن حسين عبدالغني لم يحسم مصيره سواء بالاعتزال أو البقاء في الملاعب، متسائلا : "هل تتوقع أن تنجح مسيرته لو أصبح مديرا فنيا؟".

كما تصدر هاشتاق اعتزال حسين عبدالغني، تويتر السعودية وبعض من الدول الخليجية، حيث اعتبر المغردون أن الظهير الدفاعي الأيسر يُمكنه الاستمرار لموسم آخر، طالما يظهر بشكل جيد.

يشار إلى أن حسين عبدالغني اقترب من إتمام عامه الرابع والأربعين، إذ لا يزال قادرًا على العطاء بعد المسيرة الطويلة في الملاعب القطرية والسعودية، والتي امتدت إلى قرابة الخمس وعشرين سنة.