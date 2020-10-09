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رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها

الجمعة 09 أكتوبر 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها



باريس /سما/

أعلنت الرهينة الفرنسية صوفي بترونين المحررة في مالي مؤخرا إسلامها، فور وصولها إلى الأراضي الفرنسية.

وقالت صوفي لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.

تجدر الإشارة إلى أن صوفي كانت قد احتجزت مع أوروبيين آخرين من قبل مجموعات إرهابية في مالي، وتم الإفراج عنهم بعد الإنقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.

#رهينة فرنسية #مالي #فرنسا #اسلام

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