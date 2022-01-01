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ميسي وسواريز يعادلان رقما قياسيا "للظاهرة" رونالدو

الجمعة 09 أكتوبر 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي وسواريز يعادلان رقما قياسيا "للظاهرة" رونالدو



سما /وكالات/

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الرقم القياسي للبرازيلي رونالدو لعدد الأهداف المسجلة مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية خلال المباريات الرسمية.

وذكرت شبكة "أوبتا" البريطانية للإحصائيات والتحليلات الرياضية، عبر حسابها الخاص بكرة القدم في أمريكا الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن ميسي وسواريز رفع رصيده إلى 39 هدفا خلال مسيرته مع الأرجنتين حتى الآن، بعد هدفه في مرمى الإكوادور (1-0) في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما رفع سواريز رصيده إلى 39 هدفا أيضا خلال مسيرته مع الأوروغوياي حتى الآن، بهدفه في مرمى ضيفه التشيلي (2-1).

وعاد الثنائي ميسي ورونالدو بذلك رقم أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو لويس نازاريو دي ليما المعروف بـ"الظاهرة" رونالدو، الذي أحرز 39 هدفا خلال مسيرته الاحترافية مع منتخب البرازيل.

ويعد ميسي، قائد منتخب "التانغو" والبالغ من العمر 33 عاما، صاحب الأهداف الأكثر من بين المهاجمين الثلاثة في جميع المباريات الدولية، التي تشمل الوديات أيضا برصيد 71 هدفا بينما يملك رونالدو وسواريز 62 و60 هدفا على التوالي.

ومن المقرر أن يحل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ميسي ضيفا على نظيره البوليفي في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2022 يوم الثلاثاء المقبل، بينما يقود سواريز منتخب الأوروغواياني ضد نظيره الإكوادور.

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