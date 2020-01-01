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أوروبا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى

الجمعة 09 أكتوبر 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوروبا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى



بروكسل /سما/

سجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد، أمس الخميس.

وواصلت الإصابات في أنحاء أوروبا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية، وتركزت في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا، حيث سجلت كل دولة منها أكثر من 10 آلاف حالة يوميا على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وفق (رويترز)

وسجلت القارة الأوروبية حتى الآن 16 بالمئة من إجمالي إصابات كورونا في العالم ونحو 22 بالمئة من الوفيات بالمرض.

وأمس الخميس عندما تخطت الحالات اليومية في القارة المئة ألف كانت أوروبا الشرقية أكثر منطقة تضررا بأكثر من 33600 حالة.

وكان متوسط العدد اليومي لحالات الإصابة في أوروبا عند 78 ألف حالة في بداية أكتوبر مقارنة بمتوسط بلغ 47500 حالة في سبتمبر.

#اوروبا #فيروس كورونا

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