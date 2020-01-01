موعد مباراة المغرب والسنغال الودية اليوم والقنوات الناقلة بث مباشر

الرباط / سما

أعلنت مصادر رياضية، موعد مباراة منتخب المغرب والسنغال الودية اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة بث مباشر باللغة العربية من ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة المغرب والسنغال اليوم يكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والثامنة في مصر والسودان وليبيا، والعاشرة لدى الإمارات وعمان.

وأوضحت أن القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال، هي الرياضية المغربية بصوت المعلق عبد الصمد ولد شهيبة، إضافة إلى قناة الأولى المحلية بصوت للمعلق الشاب عبد الحق الشراط.

وتشهد هذه المباراة الودية، مشاركة المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع المدرب وحيد خليلوزيتش على إشراكه كلاعب أساسي لكنه لم يكمل اللقاء حتى النهاية.

ويسعى منتخب المغرب إلى الثأر من السينغال، كون اللقاء الأخير الذي جرى بينهما عام 2012 إنتهى بانتصار "أسود التيرانغا" بهدف دون مقابل سجله آنذاك الدولي كانوتيه نجم إشبيلية الإسباني سابقا.

يُذكر أن عدة مباريات ودية جرت اليوم، إذ تفوق المنتخب التونسي على نظيره السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل الياباني مع منافسه الكاميروني، فيما يحل منتخب الجزائر ضيفا على نيجيريا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد جمهورية الكونغو وديا بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، قبل أن يواجه جمهورية إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا في دور المجموعات ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.