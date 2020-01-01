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محافظ سلفيت: السيطرة على النيران والحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمصنع البلاستيك

الجمعة 09 أكتوبر 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت: السيطرة على النيران والحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمصنع البلاستيك



سلفيت /سما/

قال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل: إنه تمت السيطرة على النيران والحريق الذي اندلع ظهر اليوم الجمعة في مصنع البلاستيك العائد للسيد حسن ابو اسليمه في المنطقه الصناعيه/ سلفيت.

وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن ذلك جاء بجهد كبير من الدفاع المدني ومعه الأمن الوطني والشرطة والضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية وكافة الاجهزة الامنية وبلدية سلفيت وحركة فتح والكوادر الطبية وبمساعدة الدفاع المدني من بقية المحافظات.

وقال: كل المحبة لأبناء سلفيت والقرى الذين توافدوا وقدموا الدعم والإسناد، وسيتم معرفة أسباب اندلاع الحريق.

#محافظ سلفيت #حريق

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