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البيت الأبيض يكشف موعد استئناف ترامب لحملته الانتخابية

الجمعة 09 أكتوبر 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يكشف موعد استئناف ترامب لحملته الانتخابية



واشنطن /سما/

 أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستأنف حملته الانتخابية بدءا من السبت، في حال سمح له الأطباء بالعودة إلى نشاطه الاعتيادي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن ترامب "مستعد للذهاب"، وسيرى ما إذا كان التجمع الانتخابي المقرر يوم السبت ممكنا، وفق ما ذكرت "رويترز".

وقالت "ماكناني" في مكالمة هاتفية مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية: "نحن نحاول فقط مواكبة الرئيس المستعد للذهاب، جاهزًا للتواجد هناك، بمجرد حصوله على الموافقة الطبية".

وأوضحت أن الفحوصات الطبية الجارية حاليا للرئيس ترامب، تتركز بشأن ضمان عدم نقله فيروس كورونا للآخرين، مشيرًا إلى أنه سيتفادى الاختلاط بالناس إن كان ناقلا للعدوى.

#البيت الابيض #ترامب #الانتخابات الأمريكية

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