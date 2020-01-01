الأونروا: 432 حالة نشطة بفيروس كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت /سما/

أعلنت وكالة "الأونروا" في لبنان أن هناك 432 حالة نشطة مصابة بفيروس "كورونا" في أوساط اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها.

وأكدت الوكالة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الأرقام التي تنشرها مبنية على أحدث الإحصاءات ونتائج الفحوصات التي تتم بالتنسيق الكامل والوثيق مع وزارة الصحة العامة في لبنان.

ودعت الوكالة إلى استقاء المعلومات من مصادرها، والامتناع عن نشر أي أرقام مغلوطة وغير دقيقة تجنبا لأي لغط.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ منذ شباط الماضي 1369 وعدد الوفيات 38 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 899 حالة.