بعد إصابته بـ"كورونا".. ملك الاردن يوجه بتوفير أي عناية صحية يحتاجها عريقات

عمان /سما/

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة، بتوفير أي عناية صحية يحتاجها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.



وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي عبر صفحته على (تويتر): "اتصلت بمعالي الأخ صائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا".



وأضاف: "نقلت تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها. حمى الله معاليه وأنعم عليه بالشفاء العاجل".



وكشف عريقات، اليوم الجمعة، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه "يعاني من أعراض صعبة".



وقال في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): شكرا لمن توجه الى العلي القدير ودعا لي بالشفاء بعد اصابتي بفيروس كورونا".



وأضاف عريقات: "أنا معزول فى البيت، تحت اشراف الدكتورة سلام صائب عريقات، أعراض صعبة نتجية لعدم توفر مناعة عندي نتجية لزراعة الرئة، ولكن الأمور تحت السيطرة والحمد لله".

