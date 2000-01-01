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نتنياهو يبلغ رئيس الوزراء الاثيوبي بقرار جلب 2000 من يهودا الفلاشا لتل أبيب

الجمعة 09 أكتوبر 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يبلغ رئيس الوزراء الاثيوبي بقرار جلب 2000 من يهودا الفلاشا لتل أبيب



القدس المحتلة /سما/

هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد علي، وبحث معه عدة قضايا مختلفة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن رئيس الوزراء الاثيوبي هنأ نتنياهو على اتفاقيات "السلام التاريخية" مع الإمارات والبحرين، معتبرا اياها بأنها خطوة تاريخية لن تفهم سوى الأجيال القادمة نتائجها الإيجابية.

وأبلغ نتنياهو، آبي أنه ينوي جلب نحو 2000 من يهود الفلاشا من أديس بابا إلى إسرائيل على الفور من منطلق الالتزام بمواصلة هجرة اليهود إلى إسرائيل، فيما أبدى رئيس الوزراء الاثيوبي عدم ممانعته لهذه الخطوة.

وناقش الجانبان إمكانية تعميق التعاون الزراعي والمساعدات الإسرائيلية.

#نتنياهو #آبي أحمد عل #يهود الفلاشا #اسرائيل

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