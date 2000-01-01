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"الدفاع المدني" يتعامل مع اكثر من ٦٠ حريق بفعل الاهمال

الجمعة 09 أكتوبر 2020 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الدفاع المدني" يتعامل مع اكثر من ٦٠ حريق بفعل الاهمال



رام الله /سما/

تعاملت طواقم الدفاع المدني ومنذ ساعات الصباح مع اكثر من ٦٠ حريق اندلعت بفعل الاهمال في اراضي شاسعة في عدة محافظات مخلفة تلف وخسائر لمئات الاشجار الحرجية والمثمرة كما تعمل في هذه الاثناء على اخماد حريق كبير في احد مصانع البلاستيك في محافظة سلفيت وعلى اخماد حريق شب في مستودع للاعلاف في محافظة طوباس.

وذكر تقرير الدفاع المدني ان اغلب الحرائق اندلعت في تزامن مع بعضها البعض مشكلة تحديا للطواقم في ظل الاجواء الحارة التي تساعد في اتساع الحرائق وانتشارها بشكل اسرع .

ودعا الدفاع المدني المواطنين لعدم اشعال النيران حماية للمتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية .

#الدفاع المدني #حريق

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