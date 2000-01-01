  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كيسنجر يحذر من بوادر حرب عالمية بين أمريكا والصين

الجمعة 09 أكتوبر 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيسنجر يحذر من بوادر حرب عالمية بين أمريكا والصين



واشنطن /وكالات/

حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، من حرب عالمية محتملة، طرفاها الرئيسيان الولايات المتحدة والصين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن كيسنجر، قوله إن المهم الآن في السياسات العريضة للبلدين، هو وضع حدود للمواجهة.

وأضاف أن "ذلك هو السبيل أمام عدم تكرار الحرب العالمية الأولى اليوم".

وأوضح أن "ما يحصل اليوم أشبه بحرب عالمية باردة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه يخشى أن تتطور هذه الحرب قريبا.

وأكد أن هناك مشكلة لدى واشنطن، وهي ترسيخ قناعة أن الولايات المتحدة هي المهيمنة على العالم لوحدها، وهي قناعة يجب تغييرها، بحسب قوله.

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها كيسنجر من صراع محتمل بين البلدين.

يشار أيضا إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، كان أعلن في يوليو الماضي أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة وحاسمة ضد واشنطن إذا تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشكلت مسألة إغلاق القنصليات والتضييق على البعثات الدبلوماسية آخر أشكال الحرب الباردة بين البلدين.

#هنري كيسنجر #الولايات المتحدة #الصين #حرب عالمية

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف: محادثات اسرائيلية قطرية لاستمرار ضخ الأموال لغزة في الأشهر المقبلة

"اندبندنت عربية": خزانات وقود جديدة بين مصر وغزة... مشروع اقتصادي لـ"حماس"؟

البرهان يعتذر للسودانيين..!

"القرني" يتغزل ببندر بن سلطان بعد مهاجمته القيادة الفلسطينية

صحيفة : السلطة تطلب من قطر التوسط لدى إسرائيل، في قضية أموال الضرائب – المقاصة

إصابة د.صائب عريقات بفيروس كورونا

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ يوضح حقيقة الانباء حول توسّط قطر في قضية أموال الضرائب لدى "إسرائيل"

انتفاضة

عشرون عاما على الانتفاضة الثانية… الإسرائيليون مختلفون هل كانت عفوية أم مخطّطة؟

صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

000000000

شاهد: أول صلاة جمعة في بعض مساجد قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب كورونا

الصحة : 9 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 766 حالة جديدة