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نتنياهو يتابع حرائق اسرائيل ويدرس طلب التدخل الدولي

الجمعة 09 أكتوبر 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتابع حرائق اسرائيل ويدرس طلب التدخل الدولي



القدس المحتلة / سما /

 أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو مشاورات بخصوص الحرائق التي نشبت في اسرائيل بمشاركة كل من وزير الأمن الداخلي والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة ورئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين.



وتلقى نتنياهو إيجازا قدمه رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ وطلب بالتأكد من استخدام جميع الموارد المتوفرة لديه ومن أنه سيتم النظر في تلقي المساعدات الدولية عند الحاجة.

وقال رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ إنه لا داعي لمساعدات دولية حاليا وإن قوات الشرطة والجبهة الداخلية تساعد رجال الإطفاء في اخماد الحرائق.

#اسرائيل #نتنياهو #حرائق

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