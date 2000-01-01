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إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق بأراضي 48

الجمعة 09 أكتوبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق بأراضي 48



القدس المحتلة /سما/

 أخليت عشرات المنازل بمناطق مختلفة من أراضي عام 48، اليوم الجمعة، جراء حرائق اندلعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ففي قرية أم القطف، ومنطقة الناصرة، شبّ حريق كبير في جبل سرطبة المطلّ على مرج ابن عامر، وشكا أهالي المنطقة، خصوصًا دبورية وعين ماهل والناصرة من الدخان الشديد.

وأخليت 100 أسرة من منازلها بسبب الخشية من تمدّد النيران.

وقال عضو البلدية عن القائمة المشتركة، رائد غطاس، للأهالي إنه "لا حاجة للقلق فالأمر تحت السيطرة، وقوات الإطفاء تعمل سوية مع ستّ طائرات لإخماد الحريق"، ونصح كل من يعاني من مشاكل في التنفس التزام بيته وإغلاق النوافذ.

كما شبّ حريق آخر بين عيلوط وصفّورية، وقالت طواقم الإنقاذ إنها تعمل على منع انتشار النيران، وإنه لا خطر على السكان المجاورين.

وفي منطقة الشاغور، اندلعت النيران عند مدخل قرية الرامة وأغلقت الشرطة الاسرائيلية شارع 85 لإتاحة الطريق لطواقم الإنقاذ لإخماد الحرائق.

#حريق #اراضي 48

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