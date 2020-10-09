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صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 09 أكتوبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صائب عريقات يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا



رام الله /سما/

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم الجمعة، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه "يعاني من أعراض صعبة".

وقال في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): شكرا لمن توجه الى العلي القدير ودعا لي بالشفاء بعد اصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف عريقات: "أنا معزول فى البيت، تحت اشراف الدكتورة سلام صائب عريقات، أعراض صعبة نتجية لعدم توفر مناعة عندي نتجية لزراعة الرئة، ولكن الأمور تحت السيطرة والحمد لله".

وأعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية ودائرة شؤون المفاوضات أمس الخميس، إصابة عريقات بفيروس كورونا متمنية له الشفاء العاجل".
 

#صائب عريقات #منظمة التحرير #فيروس كورونا

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